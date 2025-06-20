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Kefir32
Tencent представила ТВ-приставку Aurora 5 Pro Max с поддержкой декодирования 8K
ТВ-бокс имеет процессор RK3588S, оперативную память 8 ГБ, встроенную память 128 ГБ и поддержка декодирования 8K.

Компания Tencent начала продажи новой мультимедийной приставки Aurora 5 Pro Max. Устройство уже доступно для заказа по стартовой цене 1699 юаней (~$236).

Модель оснащена процессором Rockchip RK3588S, 8 ГБ оперативной памяти DDR4 и 128 ГБ встроенной памяти. Она поддерживает декодирование видео в разрешении 8K при 60 кадрах в секунду, а также использует ИИ для апскейла контента с 4K до 8K. Для геймеров доступна функция вывода изображения в 4K при 120 Гц.

Приставка совместима с технологиями Dolby Vision и HDR Vivid, работает под управлением Android 12, позволяет устанавливать сторонние приложения и воспроизводить диски Blu-ray/UHD в оригинальном качестве. Аудиосистема поддерживает вывод звука с частотой до 192 кГц и 24-битным разрешением, а также включает отдельный ЦАП.

Среди интерфейсов — HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB-C, USB-A 3.1, USB-A 2.0, разъём RJ45, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.

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#андроид #приставка #телевидение #тв-бокс #приставка для тв
Источник: ithome.com
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