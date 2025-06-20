В новых часах Casio GBX-100S корпус из цельного куска смолы заменен на прозрачный корпус в стиле скелета, а также на безель из матовой нержавеющей стали.

Компания Casio объявила о начале продаж в США умных часов G-Lide GBX-100S, созданных для серфингистов и любителей активного отдыха. Модели GBX100S-1 (черный ремешок) и GBX100S-2 (темно-синий) доступны на официальном сайте по цене $170.

Согласно данным, часы сочетают прочность линейки G-Shock с функциями, ориентированными на водные виды спорта. Корпус выполнен из прозрачного «скелетного» полимера и матового стального безеля, а ремешок — из био-полиуретана. В основе дисплея MIP (Memory In Pixel) LCD с высокой контрастностью, обеспечивающим четкость под солнечным светом.

Image: Casio

Модель отслеживает приливы и отливы (графики, фазы Луны, время восхода/заката), синхронизируется с приложением Casio Watches для получения данных о состоянии волн в 3300 точках мира. Также добавлены фитнес-функции: подсчет шагов, дистанции, калорий, журнал тренировок.

Устройство поддерживает Bluetooth для автоматической синхронизации времени, уведомлений и GPS-коррекции данных. Водонепроницаемость 200 метров и двухлетний срок службы батареи делают их подходящими для экстремальных условий.

Image: Casio

Модели уже доступны в США, ранее они появились в Европе 7 июня 2025 года.