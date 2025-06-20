Обновление OnePlus 10T содержит исправление безопасности за июнь 2025 года, новые виджеты и поддержку Mac

Компания OnePlus начала выпуск обновления OxygenOS 15.0.0.1002 для смартфона OnePlus 10T 5G, которое расширяет функциональность устройства и повышает безопасность. Апдейт, доступный поэтапно, включает возможность подключения к компьютерам Mac для обмена файлами, а также опцию частичной записи экрана, позволяющую фиксировать только выбранный участок дисплея.

Среди нововведений — виджеты часов на главном экране, отображающие время и погоду, улучшенный режим суперэкономии энергии с переработанным списком приложений, а также упрощенный процесс настройки мелодий для контактов. Повышена отзывчивость жестов закрытия плавающих окон и улучшена графика их теней.

Обновление также содержит патч безопасности Android от июня 2025 года, устраняющий уязвимости системы. Распространение прошивки начнется с ограниченного числа пользователей, а затем охватит все устройства. При возникновении сбоев пользователи могут сообщить о них через раздел «Отчет о проблеме» в приложении OnePlus Community.

Image: OnePlus

Проверить наличие апдейта можно в разделе Настройки → О телефоне → Нажать на верхний синий баннер.