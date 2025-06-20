В сети появились рендеры Samsung Galaxy S25 F раскрывающие дизайн и возможные характеристики

Вслед за официальными рендерами Galaxy Z Fold 7 в сеть попали изображения предстоящего Galaxy S25 FE, подготовленные на основе CAD-моделей. Как сообщает Gizmochina со ссылкой на SammyGuru, смартфон сохранит узнаваемый дизайн, но получит ряд изменений.

Новинка станет тоньше предшественника — 7,4 мм против 8 мм у S24 FE, а также слегка уменьшится в высоту (161,4 мм вместо 162 мм). Рамки дисплея сократятся, что придаст устройству более современный вид. Экран, как ожидается, останется прежним: 6,7-дюймовая AMOLED-панель с частотой обновления 120 Гц. Фронтальная камера, возможно, будет улучшена до 12 Мп (ранее — 10 Мп).

Image: @onleaks / @sammygurus

Основная камера сохранит конфигурацию: 50 Мп (основной сенсор), 12 Мп (ультраширокий объектив) и 10 Мп (телефото).

Image: @onleaks / @sammygurus

Image: @onleaks / @sammygurus

Пока неясно, какой процессор установят в S25 FE. Ранее в Geekbench засветился вариант с Exynos 2400, но не исключена и установка MediaTek Dimensity 9400. Смартфон точно получит One UI 8 из коробки и обещание семилетней поддержки (обновления ОС и безопасности). Релиз модели FE ожидается к концу 2025 года.