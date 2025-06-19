Новинка доступна в моно и стерео вариантах.

Компания EPOS анонсировала выпуск профессиональных проводных гарнитур IMPACT 100, предназначенных для сотрудников call-центров и пользователей, чья работа связана с интенсивными переговорами. Как сообщает издание IT Home, новинка доступна в двух вариантах: моно (один наушник) и стерео (два наушника) модели.

Моно-версия гарнитуры поставляется с обязательной сертификацией для Microsoft Teams, тогда как стерео-модель предлагает её в качестве опции. Устройства оснащены амбушюрами из искусственной кожи, силиконовой оголовьем и кабелем, усиленным кевларовым волокном для повышения износостойкости. Кнопки управления на кабеле снабжены светодиодной подсветкой для удобства использования в темноте.

Стерео-версия весит всего 76 граммов, что делает её самой лёгкой в категории проводных стерео-гарнитур, а моно-модель дополнена мягкой силиконовой боковой опорой для комфортного ношения.

В обоих вариантах применяется универсальный держатель для микрофона, который обеспечивает односторонний приём звука и оснащён системами шумоподавления для оптимизации качества передачи голоса. В стерео-модели микрофон можно крепить как слева, так и справа.