Huawei MatePad Pro 13,2 дюйма в цвете Feitian Qing поступил в продажу.

Компания Huawei запустила продажи нового планшета MatePad Pro 13.2 дюйма в оттенке Feitian Qing, ставшего первым устройством линейки с предустановленной HarmonyOS 5. Как сообщает издание IT Home, базовая версия с 12 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ хранилища и матовым дисплеем доступна по цене 6299 юаней (~$876).

Планшет выполнен из авиационного стекловолокна толщиной 0,5 мм, весит 580 граммов и имеет толщину 5,5 мм. Задняя панель обработана с использованием шелкографии и нано-гравировки, имитируя текстуру натурального шелка. Также доступны варианты в белом, черном и золотистом цветах.

Image: Huawei

HarmonyOS 5 предлагает функцию многозадачности с поддержкой до четырех одновременных окон, а также «передачу по воздуху» для переноса файлов. Планшет поддерживает десктоп-приложения, включая WPS Office и CAD-программы. Обновленный ассистент Xiao Yi распознает контент на экране, запоминает действия пользователя и работает в режиме разделенного экрана.

Image: Huawei

Устройство оснащено гибким OLED-дисплеем с разрешением 2.8K, пиковой яркостью 1000 кд/м2 и контрастностью 1 000 000:1. Матовая версия экрана снижает блики за счет оптических пленок и нано-технологий, что удобно для чтения и рисования.