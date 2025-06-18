Honor анонсировала дату презентации складного смартфона Magic V5.

Компания Honor официально объявила о запуске нового складного смартфона Magic V5. Презентация устройства состоится 2 июля в 19:00 по пекинскому времени. Об этом сообщили в официальном аккаунте бренда в социальной сети Weibo. Помимо смартфона, на мероприятии представят обновления в экосистеме AI-устройств Honor, однако детали пока не раскрываются.

Согласно утечкам, Magic V5 получит процессор Snapdragon 8 Elite Leading Edition — улучшенную версию чипа Snapdragon 8 Elite с тактовой частотой до 4,47 ГГц. Аппарат оснастят двумя экранами: основным складным дисплеем диагональю 7,95 дюйма и внешним LTPO OLED 2K-экраном на 6,45 дюйма. Оба поддерживают частоту обновления 120 Гц.

Image: HONOR / Magic V3

Новинка сохранит ультратонкий дизайн: толщина предыдущей модели Magic V3 составляет 4,35 мм в разложенном состоянии, а у Vivo X Fold 5 этот показатель снижен до 4,3 мм. Как изменятся габариты Magic V5, пока неизвестно.

Image: HONOR / Weibo

В камере ожидается основной модуль на 50 Мп с оптической стабилизацией, сверхширокий объектив и перископный телеобъектив разрешением 200 Мп. Емкость аккумулятора увеличится до 5950–6100 мАч (против 5150 мАч у Magic V3) с поддержкой 66-ваттной зарядки. Также сообщается о наличии сканера отпечатков пальцев на боковой панели и функции спутниковых SMS через систему Beidou.

Смартфон будет доступен в цветах: черный Velvet Black, белый Warm White, золотой Dawn Gold и специальный вариант Silk Road Dunhuang.