Представлены первые подробные рендеры и основные характеристики грядущего планшета.

Компания OnePlus, судя по свежей утечке, разрабатывает новый планшет под названием Pad Lite, который станет преемником модели Pad Go, вышедшей в Индии в октябре 2023 года. По сообщениям издания 91mobiles со ссылкой на источник OnLeaks, устройство получит стильный дизайн и базовые характеристики по доступной цене.

Image: 91mobiles / OnLeaks

Согласно опубликованным рендерам, Pad Lite выполнен в цвете Aero Blue с габаритами 254,9 × 166,5 × 7,4 мм и весом 539 г. На задней панели расположена круглая камера с логотипом OnePlus, а по бокам — решетки динамиков и порт USB-C.

Image: 91mobiles / OnLeaks

Техническая начинка включает 11-дюймовый экран FHD (1920×1080) с частотой обновления 90 Гц на основе LCD-матрицы. За производительность отвечает процессор MediaTek Helio G100 и графика Mali-G57, а объем памяти составит 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ хранилища. Аккумулятор на 9340 мАч обеспечит долгую работу, но детали о поддержке быстрой зарядки пока не раскрыты.

Image: 91mobiles / OnLeaks

Основная и фронтальная камеры получили по 5-мегапиксельному сенсору — типичный набор для бюджетного сегмента. Планшет работает под управлением OxygenOS 15.0.1 (Android 15) и поддерживает 4G LTE, Wi-Fi 5.

Image: 91mobiles / OnLeaks

Ожидается, что OnePlus Pad Lite поступит в продажу по цене ниже $240. Официальная дата анонса пока не объявлена, но, учитывая цикл выхода Pad Go, презентация может состояться до конца 2025 года.