OPPO K13x бросает вызов экстремальным условиям: военный стандарт и авиационный сплав в бюджетнике.

Компания OPPO готовит к запуску смартфон K13x, позиционируя его как самый прочный аппарат в бюджетном сегменте. Устройство получило революционную конструкцию 360 Armour Frame с внутренним каркасом из авиационного алюминиевого сплава, применяемого в аэрокосмической отрасли. По данным производителя, новый материал на 10% прочнее аналогов в предыдущих моделях бренда.

Экран защищён запатентованным стеклом Crystal Shield, которое на 160% устойчивее к ударам по сравнению с обычным стеклом. Дополнительную безопасность обеспечивает фирменный чехол Anti-Drop Shield Case, включённый в комплект. Смартфон соответствует тройному стандарту надёжности: сертификат IP65 (защита от пыли и водяных струй), SGS Gold Drop Resistance (устойчивость к падениям) и военный MIL-STD-810H.

Image: OPPO

Дизайн представлен в двух вариантах: Midnight Violet и Sunset Peach. Сохраняется разъём 3.5 мм для наушников, что редкость в современных аппаратах. Ожидается, что K13x станет преемником недавно выпущенного OPPO K13, а его анонс состоится в конце июня – июле 2025 года. Технические характеристики и точная цена пока не раскрываются.