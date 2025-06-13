Новая серия включает в себя MoGo 4 и более дорогую модель MoGo 4 Laser.

Xgimi запустила на глобальных рынках линейку портативных проекторов MoGo 4 Series, включающую модели MoGo 4 и MoGo 4 Laser. Ранее устройства были представлены в Китае под названием Play 6 Series. Обе новинки получили iF Design Award 2025 за компактный дизайн и мобильность, обеспечиваемую встроенным аккумулятором.

MoGo 4 поддерживает проекцию в разрешении 1080p Full HD с яркостью 450 ISO люменов и возможностью создания изображения до 120 дюймов. Модель оснащена двумя динамиками Harman/Kardon мощностью 6 Вт, 360-градусной подставкой и Google TV с официальной поддержкой Netflix. В комплект входит Magnetic Creative Filter Sunset, а дополнительные фильтры Ripple, Dreamscape и Lunar продаются отдельно. Смена фильтров осуществляется жестом руки перед объективом. Аккумулятор обеспечивает до 2,5 часов видео или 6 часов музыки, а опциональный PowerBase Stand увеличивает время воспроизведения до 5 часов.

MoGo 4 Laser использует трёхлазерную технологию для достижения яркости 550 ISO люменов, покрытия 110% цветового пространства BT.2020 и контрастности 1000:1. В комплект входят все четыре Magnetic Creative Filters. Модель отличается алюминиевыми боковыми панелями, прозрачным подсвеченным основанием и поддержкой автоматической коррекции трапецеидальных искажений.

Оба проектора поддерживают HDMI ARC, USB, Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 5. Дополнительно доступен Outdoor Screen — 70-дюймовый экран без складок, устанавливаемый за 60 секунд.

MoGo 4 доступен по цене £509/$449, MoGo 4 Laser — £679/$719. Комплект MoGo 4 с PowerBase Stand стоит £579/$494, а MoGo 4 Laser с PowerBase Stand и Outdoor Screen — £799/$809.