Одной из особенностей станет возможность прямого подключения к Apple iCloud — первой среди Android-устройств.

Компания Vivo официально объявила о запуске нового флагманского складного смартфона X Fold5, который будет представлен 25 июня в Китае.

Тизеры демонстрируют профиль устройства, сохраняющий тонкий дизайн даже в сложенном состоянии. На задней панели расположена тройная камера с оптикой ZEISS, включая перископный телеобъектив. Ранее появлялись слухи о том, что основная камера получит 50-мегапиксельный датчик Sony IMX921, дополненный 50-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой с автофокусом и 50-мегапиксельным перископным телеобъективом Sony IMX882 с 3-кратным увеличением. Компания смогла интегрировать перископный телеобъектив, превосходящий по характеристикам X Fold3 Pro, в корпус, который стал тоньше X Fold3 на 4 мм.





Vivo X Fold5 будет доступен в трёх цветах: зелёном, чёрном и титановом. Производитель уже подтвердил использование технологий LTPO 8T для внутреннего и внешнего дисплеев, которые обеспечивают локальную пиковую яркость до 4500 нит, полную яркость высокочастотного ШИМ-диминга и сертификат TÜV Rheinland Global Eye Protection 3.0. Дисплеи также поддерживают технологию Zeiss Master Color для точной цветопередачи.

Новый смартфон получил три уровня сертификации защиты: IPX8 (водонепроницаемость на глубине до 3 метров), IPX9 (устойчивость к высокой температуре и давлению) и IPX9+ (защита при складывании под водой). Кроме того, X Fold5 стал первым складным устройством с защитой от пыли класса IP5X. Аккумулятор модели обеспечивает работу устройства даже при температуре -30 градусов.

Vivo также заявила, что X Fold5 побьёт мировой рекорд как самый лёгкий складной смартфон (со сгибанием экрана внутрь), установленный предшественником X Fold3 (219 г).

Одной из особенностей станет возможность прямого подключения к Apple iCloud — первой среди Android-устройств. После входа в учётную запись Apple через встроенное приложение для управления файлами на X Fold5 пользователи смогут напрямую получать доступ к фотографиям и файлам в iCloud, а также просматривать, редактировать и синхронизировать заметки Apple в реальном времени.

Кроме того, X Fold5 поддерживает взаимодействие с iPhone: текстовые сообщения и коды подтверждения, полученные на iPhone, можно просматривать на X Fold5, а звонки на iPhone могут быть приняты с помощью нового смартфона.