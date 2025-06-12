Honor Magic V5 замечен на платформе 3C

Предполагаемый смартфон Honor Magic V5, который, как ожидается, выйдет на рынок в конце июня, был замечен на китайской платформе сертификации 3C. Согласно данным ресурса Xpertpick, опубликованным на Gizmochina, две модели устройства — Honor MTN-AN00 и MTN-AN80 — поддерживают быструю зарядку мощностью 80 Вт. Появление смартфона в базе 3C также подтверждает слухи о его скором запуске в Китае.

В предыдущей модели, Magic V3, использовался аккумулятор ёмкостью 5150 мАч с технологией на основе кремния и углерода (Si/C). Согласно неофициальным данным, новинка получит более ёмкий аккумулятор на 6100 мАч.

Image: Weibo

Кроме того, Honor Magic V5 был замечен в базе данных Geekbench, где подтвердилось наличие чипсета Snapdragon 8 Elite, представляющего собой улучшенную версию Snapdragon 8 Gen 3 из Magic V3. В тестах производительности устройство набрало более 3000 баллов в одноядерном режиме и свыше 9000 баллов в многоядерном режиме.