Акции Tesla резко падают на фоне обострения конфликта между Трампом и Маском.

Взаимные обвинения между Дональдом Трампом и Илоном Маском, переросшие в публичную перепалку, негативно повлияли на котировки Tesla. Спор начался с критики Маском бюджетного законопроекта Трампа, который предусматривает сокращение социальных программ, льгот для зелёной энергетики и увеличение военных расходов на $300 млрд, что, по расчётам, добавит $2,4 трлн к государственному долгу США к 2034 году.

Image: Freepik Ai

Трамп, в ответ на критику, заявил, что Маск выступает против закона из-за сокращения субсидий для электромобилей, и предложил пересмотреть контракты правительства с SpaceX. Маск, в свою очередь, призвал республиканцев начать процедуру импичмента Трампа, подчеркнув, что его влияние продлится дольше, чем четырёхлетний президентский срок.

На фоне этих событий акции Tesla упали на 14% в начале недели, а капитализация компании сократилась на $34 млрд за один день. Позже котировки частично восстановились, но ситуация остаётся напряжённой.



