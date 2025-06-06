Компания Thermalright расширила линейку вентиляторов, представив новые модели.

Компания Thermalright анонсировала новые модели вентиляторов стандарта 120×25 мм, расширив линейку решений для охлаждения. В серии появились две модели с двойными шарикоподшипниками — TL-C12C EXTREM и TL-E12B EXTREM V3, а также вентилятор TL-G12RB на основе HDB-подшипника.

TL-C12C EXTREM оснащён девятью лопастями с обратным вращением. Максимальная скорость составляет 1850 оборотов в минуту, создавая воздушный поток 82 CFM при давлении 2,1 мм вод. ст. Уровень шума не превышает 29,6 дБ.

TL-C12C EXTREM

Модель TL-E12B EXTREM V3 получила семь лопастей с прямым вращением. При скорости 2000 об/мин она генерирует поток 72,37 CFM и давление 2,87 мм вод. ст., сохраняя шум на уровне 27,2 дБ. Обе новинки позиционируются как решения для высоконагруженных сценариев, включая охлаждение системных блоков и радиаторов.

TL-E12B EXTREM V3

Вариант TL-G12RB с HDB-подшипником и реверсивными лопастями работает на 1500 об/мин. Его характеристики: 62,6 CFM, давление 1,78 мм вод. ст. и шум 23,6 дБ. Этот вентилятор, по словам производителя, подойдёт для компактных ПК, где критична тихая работа.

TL-G12RB

На сайте Thermalright пока не раскрыты цены и даты выхода новинок.