Redmi Pad 2 выходит на мировой рынок с аккумулятором емкостью 9000 мАч и дисплеем с частотой 90 Гц и яркостью 600 нит.

Image: Xiaomi

Xiaomi представила планшет Redmi Pad 2 на международном рынке, опередив его официальный анонс в Индии, запланированный на 18 июня. Новинка получила ряд улучшений по сравнению с предшественником, включая более ёмкий аккумулятор, обновлённый экран и производительный процессор, сохраняя при этом доступную цену.

Модель доступна в двух версиях: с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища (PHP 10 499 или ~$188) и с 8 ГБ RAM и 256 ГБ ROM (PHP 12 999 или ~$225). Планшет поступил в продажу в Филиппинах, Великобритании, Германии и других регионах.

Redmi Pad 2 оснащён 11-дюймовым LCD-экраном с разрешением 2.5K (2560×1600 пикселей), частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 600 нит — это улучшение по сравнению с 10,61-дюймовым дисплеем первой версии. За производительность отвечает процессор MediaTek Helio G100 Ultra, превосходящий прошлогодний Helio G99. В сочетании с оптимизированной HyperOS 2.0 на базе Android 15, устройство справляется с многозадачностью и играми уровня Asphalt 9.

Image: Xiaomi

Среди особенностей — аудиосистема с четырьмя динамиками, поддержкой Dolby Atmos и 3,5-мм разъёмом для наушников, отсутствовавшим в оригинальной модели. Ёмкость аккумулятора увеличена до 9000 мА·ч (быстрая зарядка 18 Вт, в комплекте возможен 22,5-Вт адаптер).

Планшет поддерживает 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, USB-C, карты microSD и стилусы. Камеры остались скромными: 8 Мп основная и 5 Мп фронтальная (в предыдущей версии спереди стоял 8-Мп сенсор).