Colorful выходит на рынок мини-ПК и выпускает SMATR 900.

Image: Colorful

По данным IT Home, компания Colorful выпустила анонсированный на выставке Computex Taipei 2025 мини-компьютер SMATR 900, построенный на базе платформы AMD Strix Halo. Новинка оснащается процессором Ryzen AI Max+ 395 и поддерживает до 96 ГБ оперативной памяти LPDDR5x.

Image: Colorful

Корпус устройства выполнен из анодированного алюминия, сочетая прочность с эстетикой металлической поверхности. В оснащение входят два порта USB4, три USB 10Gbps, два USB 2.0, а также кардридер SD 4.0, обеспечивающий высокую скорость чтения и записи данных.

Image: Colorful

В Colorful подчеркивают энергоэффективность встроенной графики Radeon 8060S. В диапазоне мощности 80–90 Вт её производительность превосходит дискретную видеокарту RTX 4060 в некоторых сценариях. Это позволяет SMATR 900 обрабатывать игры, монтаж видео и 3D-рендеринг без необходимости в отдельном GPU.