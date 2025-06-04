Стандартная комплектация включает 32 ГБ памяти (два модуля по 16 ГБ) и твердотельный накопитель PCIe 4.0 объёмом 1 ТБ.

Image: Minix

Компания Minix анонсировала новый мини-компьютер N713, отличающийся мощной начинкой и компактными габаритами. Устройство оснащено процессором Intel Core i7-13620H 13-го поколения и поддерживает установку до 96 ГБ оперативной памяти DDR5, что делает его подходящим для ресурсоёмких задач, включая мультизадачность и работу с профессиональным ПО.

Стандартная комплектация включает 32 ГБ памяти (два модуля по 16 ГБ) и твердотельный накопитель PCIe 4.0 объёмом 1 ТБ. Пользователи могут расширить хранилище через дополнительный слот M.2 2280, совместимый с PCIe 3.0×4 и SATA-накопителями, увеличив общий объём до 4 ТБ. Корпус устройства изготовлен из алюминиевого сплава, а его размеры составляют 11,9 × 11,9 × 3,9 см.

Image: Minix

Среди интерфейсов — порт Thunderbolt 4, четыре USB 3.2 Gen2 Type-A, разъёмы HDMI 2.1, два гигабитных Ethernet-порта (2,5 Гбит/с и 1 Гбит/с), аудиовыход 3,5 мм и USB Type-C для питания (20 В/5 А). Мини-ПК поддерживает подключение до четырёх внешних дисплеев и оснащён модулем Wi-Fi 6.

Image: Minix

Minix N713 уже доступен для покупки на Amazon по цене от 659 долларов.