Vivo X Fold 5 получил несколько сертификатов.

Ключевые детали о грядущем складном флагмане Vivo X Fold 5 раскрылись благодаря сертификационным документам. Как сообщает источник, китайская версия (модель V2507A) прошла сертификацию 3C, подтвердив поддержку 90-ваттной проводной зарядки. Глобальная модификация (V2429) обнаружена в базах IMDA (Сингапур) и SIRIM (Малайзия), где впервые официально указано название устройства.

Согласно данным утечек, смартфон станет самым тонким в категории: всего 4,33 мм в раскрытом состоянии. Аппарат получит 8,03-дюймовый внутренний экран 2K+ с частотой 120 Гц и 6,53-дюймовую внешнюю панель Full HD+ на LTPO AMOLED. Начинку возглавит Snapdragon 8 Gen 3, а тройная камера с оптикой Zeiss объединит:

Основной сенсор Sony IMX921,

Сверхширокоугольный модуль,

Телефото Sony IMX882 с 3-кратным оптическим зумом.

Автономность обеспечат батарея 6000 мАч с поддержкой 30 Вт беспроводной зарядки и защита по стандарту IPX8. Анонс ожидается 10 июля в Индии вместе с компактным X200 FE, а китайский запуск может состояться раньше.