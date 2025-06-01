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Kefir32
Honor может ускорить выход складного флагмана Magic V5 с аккумулятором 6000 мАч
Honor Magic V5 дебютирует как прямой преемник прошлогоднего Magic V3 и может стать самым мощным складным смартфоном на рынке.

Image: Honor

Компания Honor ускорила выход своего флагманского складного смартфона Magic V5, который, согласно утечке, дебютирует уже в июне 2025 года. Как сообщает источник со ссылкой на инсайдера Smart Pikachu, главной особенностью новинки станет батарея ёмкостью около 6000 мАч — крупнейшая среди всех складных устройств на рынке.

Этот показатель существенно превосходит конкурентов: Tecno Phantom V Fold2 (5750 мАч), vivo X Fold3 Pro (5700 мАч) и OPPO Find N5 (5600 мАч). Ожидается, что даже грядущий Samsung Galaxy Z Fold7 сохранит скромные 4400 мАч. Помимо ёмкого аккумулятора, смартфон получит боковой сканер отпечатков и топовый процессор Snapdragon 8 Elite.

Интересно, что Honor пропустит индекс V4 из-за культурных ассоциаций числа «4» с неудачей в Китае, представив модель сразу как преемника прошлогоднего Magic V3. Анонс может состояться до конца июня, что сделает Magic V5 первой флагманской «раскладушкой» 2025 года.

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#смартфон #honor #honor magic v5
Источник: notebookcheck.net
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