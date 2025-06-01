Устройство весом 170 г оснащено встроенным USB-C кабелем, LED-экраном для отображения заряда, двумя портами USB-C и одним USB-A.

Компания Baseus представила на JD.com компактный пауэрбанк EnerZest P1 толщиной всего 15.25 мм и весом 170 г. Устройство стоимостью 107 юаней (~$15) оснащено встроенным USB-C кабелем, LED-экраном для отображения заряда и тремя портами: два USB-C и один USB-A.

Пауэрбанк ёмкостью 10 000 мАч (36 Вт·ч) поддерживает быструю зарядку до 22.5 Вт по протоколам PD, QC, SCP и FCP, совместим с техникой Xiaomi, Huawei и iPhone. Максимальные параметры выходов:

USB-C: 12V/1.5A, 9V/2.22A;

USB-A: 12V/1.5A, 10V/2.25A.

Корпус с текстурой «под кожу» защищён от царапин, а режим малого тока позволяет заряжать беспроводные наушники. Устройство сертифицировано для авиаперелётов.