Oppo Pad SE LTE стартовал в Европе.

Компания Oppo официально запустила в Европе бюджетный планшет Pad SE LTE, ранее представленный в Малайзии. Как сообщает Gizmochina, устройство уже доступно в Нидерландах через авторизованных дилеров по цене €269, позиционируясь как решение для работы и обучения.

Ключевой особенностью стал 11-дюймовый LCD-экран с разрешением 2K (2000 × 1200 пикселей), частотой обновления 90 Гц и антибликовым матовым покрытием. Панель с яркостью 500 кд/м2 снижает нагрузку на зрение при длительном использовании. Поддержка LTE обеспечивает мобильность, а аккумулятор ёмкостью 9340 мАч с зарядкой 33 Вт гарантирует до двух дней автономной работы.

Для многозадачности реализованы фирменные сервисы Oppo:

O+ Connect для мгновенной передачи файлов между устройствами Oppo и iPhone;

App Relay для продолжения задач на смартфоне;

Multi-Window Display с разделением экрана.

Особое внимание уделено детскому режиму (Kids Mode) с родительским контролем: ограничение экранного времени, фильтрация контента через YouTube Kids и защита зрения.

Планшет выполнен в серебристом (Starlight Sliver) и синем (Twilight Blue) цветах. После старта в Нидерландах Oppo планирует расширение продаж на другие европейские рынки. Для сравнения: в Малайзии устройство стартует с цены MYR 699 (~$163).