Oppo Reno 14 5G прошел сертификации в разных странах перед глобальным запуском.

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Компания Oppo готовится к глобальному релизу смартфона Reno 14 5G, который уже получил сертификаты в Таиланде (NBTC), ОАЭ (TDRA), Индии (BIS), Сингапуре (IMDA) и Индонезии (SDPPI), сообщает издание Gizmochina. Модель с номером CPH2737 также засветилась в базах GCF, TUV Rheinland и данных таможенных ведомств.

В китайской версии Reno 14 5G установлен 6,59-дюймовый OLED-экран с разрешением 1,5K (2772 × 1240 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. Аппаратная основа — процессор MediaTek Dimensity 8350, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 512 ГБ флеш-накопителя UFS 3.1. Аккумулятор емкостью 6000 мА·ч поддерживает зарядку мощностью 80 Вт, что подтверждается данными TUV.

Камера включает 50-мегапиксельный фронтальный модуль с автофокусом и тройную основную систему: 50 МП главный сенсор с OIS, 50 МП сверхширокоугольный объектив и 50 МП перископный телевик с 3-кратным оптическим зумом и стабилизацией.

Глобальный анонс линейки Reno 14, по предварительным данным, состоится в первой неделе июля, устройство появится в двух цветовых вариантах, включая Pearl White.