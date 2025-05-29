Компания Xiaomi выпустила высокоскоростной фен для волос Mijia Pro с функцией интеллектуальной защиты кожи головы.

Image: Xiaomi

Компания Xiaomi расширила линейку умных устройств для ухода за собой, запустив в Китае фен Mijia High-Speed Hair Dryer Pro. Как сообщает Gizmochina, новинка уже доступна для предзаказа на JD.com по цене 579 юаней (около $80) и позиционируется как более продвинутая версия недавно представленной базовой модели.

Главной инновацией фена Pro стал режим защиты кожи головы с постоянной температурой. Инженеры Xiaomi реализовали сложную систему контроля, включающую TOF-датчик (Time-of-Flight), терморезистор NTC и микропроцессор. Эта комбинация, по данным источника, позволяет устройству измерять и корректировать температуру воздушного потока до 200 раз в секунду, удерживая её на уровне около 50C. Такой подход призван предотвратить перегрев чувствительной кожи во время сушки.

Сердцем устройства является бесщеточный мотор с частотой вращения 110 000 оборотов в минуту, способный создавать воздушный поток скоростью до 70 метров в секунду. Производитель заявляет, что с такой мощностью фен справляется с короткими волосами примерно за 30 секунд, с волосами до плеч — за 3 минуты, а с длинными волосами — за 5 минут. При этом мотор оптимизирован для снижения уровня шума.

Пользователям доступны четыре температурных режима (холодный, теплый, горячий, чередующийся горячий-холодный) и две скорости воздушного потока. Устройство запоминает последние настройки, упрощая повторное использование. На сопле фена расположен интеллектуальный светодиодный индикатор, меняющий цвет в зависимости от расстояния до головы, что помогает пользователю соблюдать оптимальную дистанцию.

Важной особенностью, согласно источнику, является ионизация: фен генерирует до 200 миллионов отрицательных ионов. По заявлению Xiaomi, это снижает статическое электричество, контролирует пушистость, улучшает блеск и увлажнение волос, а также укрепляет их. Приводятся лабораторные данные: увлажнение кожи головы улучшается на 51,69%, гладкость волос — на 35,7%, блеск — на 45,58%, а прочность — на 11,83%.

Фен Mijia High-Speed Hair Dryer Pro весит 380 грамм (без сопла и кабеля), его габариты составляют 250,6 х 90 х 73 мм. Устройство доступно в четырех цветах: Mountain Green (зеленый горный), Misty Purple (туманно-фиолетовый), Rock Gray (скально-серый) и Pearl White (жемчужно-белый). В комплект входят магнитное сопло, съемный фильтр для воздухозаборника и настенное крепление. Фен работает от сети 220В~ 50Гц с номинальной мощностью 1600 Вт.