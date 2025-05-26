Следующий флагманский смартфон Huawei может отказаться от камеры Sony в пользу собственного сенсора.

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Компания Huawei тестирует флагманский смартфон Pura 80 Pro с собственным сенсором камеры, сообщает Gizmochina со ссылкой на инсайдера Digital Chat Station. Согласно утечке, вместо ранее планировавшегося Sony IMX989 устройство получит 50-МП матрицу SmartSens SC5A0CS формата 1 дюйм с фильтром RYYB, который увеличивает светопоглощение на 40% для улучшения съёмки в условиях слабого освещения.

Изначально инженерные образцы Pura 80 Pro использовали сенсор Sony, но финальная версия, вероятно, перейдёт на кастомное решение. Основную камеру дополнят 50-МП сверхширокоугольный модуль и 50-МП перископный телеобъектив с поддержкой макросъёмки. Все три сенсора будут оснащены фильтром RYYB.

Телефон получит 6,78-дюймовый OLED-экран с разрешением 1,5K и адаптивной частотой обновления LTPO. Ожидается, что линейка Pura 80, включающая базовую версию, Pro и Ultra, будет представлена во втором квартале 2025 года.

Ранее Huawei анонсировала серию Nova 14 и складной ноутбук, но Pura 80 станет её следующим флагманом. Официальных комментариев от компании пока нет.