Xiaomi 16 будет выпущен с HyperOS 3.

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Компания Xiaomi разрабатывает новую версию фирменной оболочки HyperOS 3, которая, вероятно, будет основана на Android 16, сообщает Notebookcheck. Обновление может впервые появиться на флагманских смартфонах Xiaomi 16 и 16 Pro, чей анонс ожидается в конце сентября — начале октября 2025 года.

Текущая версия HyperOS 2.2 уже распространяется на устройствах вроде Redmi Turbo 4 Pro, Redmi Note 14 Pro (известного как Poco X7 на глобальном рынке) и серии Xiaomi 15. Обновление приносит интерфейс камеры v6.0, расширенные возможности управления умными устройствами бренда и улучшенный ИИ-функционал.

HyperOS 3 предположительно выйдет в третьем квартале 2025 года — одновременно с ColorOS 16 от Oppo, OriginOS 6 от Vivo и MagicOS 10 от Honor. Точные сроки релиза и список поддерживаемых устройств Xiaomi пока не раскрывает.