Buds F1 уже доступны по цене $11.

Компания Noise запустила новые TWS-наушники Buds F1, сообщает портал FoneArena. Устройства оснащены 11-мм динамиками, Bluetooth 5.3 и поддержкой пользовательских звуковых профилей через встроенные EQ-режимы. Модель получила четыре микрофона с технологией ENC для подавления шумов во время звонков и режим низкой задержки для синхронизации аудио в играх и стриминге. Производитель заявляет до 50 часов работы от полного заряда кейса. Функция Instacharge обеспечивает 150 минут воспроизведения после 10 минут зарядки.

Наушники поддерживают быстрое сопряжение HyperSync, сенсорное управление и защиту от воды по стандарту IPX5. Чехл выполнен в матовом дизайне, доступны цвета Carbon Black, Mint Green, Calm Beige и True Purple. Buds F1 уже доступны по стартовой цене $11. Гарантия — 1 год.