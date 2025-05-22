Компания Google выпустила обновление Android 16 QPR1 Beta 1 для соответствующих требованиям смартфонов Pixel.

Компания Google представила первую бета-версию Android 16 QPR1 (Quarterly Platform Release) для совместимых смартфонов Pixel, сообщает портал FoneArena. Обновление (сборка BP31.250502.008) включает исправления ошибок, улучшение производительности и майский патч безопасности 2025 года. Это первый квартальный апдейт после релиза Android 16, который также добавляет новые функции платформы и элементы дизайна Material 3 Expressive.

Согласно информации, визуальные изменения затронули уведомления, меню быстрых настроек, экран блокировки и лаунчер. Обновление не содержит критических изменений в API для разработчиков, но повышает номер версии с 35 до 36. Как отмечает источник, бета-сборка достаточно стабильна для повседневного использования, в отличие от ранних превью Android.

Android 16 QPR1 Beta 1 доступна для Pixel 6, 7, 8, 9 серий (включая Pro и a-модели), а также планшетов Pixel Tablet. Пользователи, уже участвующие в бета-программе, получат обновление автоматически. Google предупреждает: выход из программы после установки QPR1 приведёт к полному сбросу данных. Чтобы избежать этого, рекомендуется дождаться публичного релиза.

Скачать бета-версию можно через официальную программу тестирования. Для обратной связи Google предоставляет приложение Android Beta Feedback.