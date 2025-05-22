Oppo K13x 5G и Oppo A5 5G могут быть одинаковыми телефонами для разных рынков.

Компания Oppo планирует выпустить в Индии бюджетный смартфон K13x 5G, сообщает портал Gizmochina. Согласно данным Google Play Console и Google Supported Devices, устройство с моделью CPH2753 может оказаться переименованной версией глобального Oppo A5 5G (CPH2735). Обе модели имеют одинаковый кодовый номер OP5EF7L1, что подтверждает их идентичную начинку.

Как следует из списка Google Play Console, K13x 5G получит процессор MediaTek Dimensity 6300 (MT6835), 4 ГБ оперативной памяти и экран с разрешением HD+. На борту предустановлена Android 15. Если характеристики совпадут с A5 5G, новинка также обзаведётся основной камерой на 50 МП, дополнительным 2-МП сенсором, фронтальной 8-МП камерой и аккумулятором на 6000 мАч с поддержкой 45-ваттной зарядки.

K13x 5G займёт место ниже в линейке, чем Oppo K13 5G, представленный в апреле с OLED-экраном 120 Гц, процессором Snapdragon 6-й серии и батареей 7000 мАч. Официальный анонс новинки ожидается в ближайшее время, но точные сроки и цена пока не раскрыты.