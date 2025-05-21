Компания Samsung анонсировала значительное обновление камеры для Galaxy S26 Ultra.

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Технологическое издание SammyGuru сообщило 21 мая, что компания Samsung планирует улучшить камеру своего будущего флагманского смартфона Galaxy S26 Ultra. Главным нововведением станет интеграция технологии Virtual Aperture в портретный режим, что позволит добиться эффектов, сопоставимых с качеством зеркальных камер.

Ранее, 19 мая, Samsung опубликовала официальный пост в блоге, где рассказала о принципах разработки камер для Galaxy S25 Ultra. Там же компания представила технологию Virtual Aperture, которая впервые была внедрена в приложении Expert RAW для Galaxy S25 Ultra. По заявлению производителя, эта технология использует искусственный интеллект для точной настройки глубины резкости и яркости изображения, обеспечивая результаты, близкие к профессиональным снимкам, сделанным на DSLR-камеры.

Согласно информации, предоставленной ресурсом IT Home, для создания технологии Virtual Aperture инженеры Samsung проанализировали более 200 тысяч фотографий. В обучающую выборку вошли снимки, сделанные как на смартфоны Galaxy, так и на зеркальные камеры. Для каждой фотографии были вручную скорректированы параметры фокуса и экспозиции, чтобы максимально точно обучить алгоритмы ИИ.

Технический руководитель проекта Пё Чжэ Ким (Pyojae Kim) заявил, что компания продолжит анализировать отзывы пользователей о технологии Virtual Aperture. Он также отметил планы по внедрению этой функции в портретный режим, что должно обеспечить владельцам смартфонов возможность получать качество снимков, сравнимое с топовыми DSLR-камерами. Это заявление намекает, что Galaxy S26 Ultra станет одним из первых устройств, где технология будет доступна в полной мере.