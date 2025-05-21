Устройство станет первым на рынке с чипсетом MediaTek Dimensity 9400e — улучшенной версией Dimensity 9300+, который использовался в модели Neo7.

Image: realme

Компания realme подтвердила запуск смартфона Neo7 Turbo в Китае 29 мая, сообщает FoneArena. Устройство станет первым на рынке с чипсетом MediaTek Dimensity 9400e — улучшенной версией Dimensity 9300+, который использовался в модели Neo7. Как следует из тизера, телефон получит прозрачный корпус.

По словам вице-президента realme Чейза Сюя, Neo7 Turbo предложит «мощность, превосходящую флагманы своего уровня» в ценовом сегменте около 2500 юаней ($345). Производитель называет его «самым сильным Neo в истории бренда», делая акцент на производительности и новом визуальном подходе.

Image: realme

Серия Neo7 дебютировала в декабре 2023 года, а Neo7 SE был представлен в начале 2024-го. Ожидается, что Turbo-версия продолжит традицию обновлений, сочетая топовые характеристики с доступной ценой. Подробности о спецификациях и глобальной доступности станут известны на презентации.