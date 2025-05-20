Одновременно была представлена специальная версия Polar Tempest.

Image: MSI

Компания MSI официально анонсировала на выставке Computex 2025 свою первую игровую консоль Claw A8 BZ2EM , основанную на процессоре AMD. Одновременно была представлена специальная версия Polar Tempest .

Основой Claw A8 стал процессор AMD Ryzen Z2 Extreme. Устройство оснащено 8-дюймовым сенсорным IPS-экраном с разрешением 1920x1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью 500 нит. Экран поддерживает технологию VRR (Variable Refresh Rate). В консоль установлено 24 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X-8000 и твердотельный накопитель PCIe Gen4 M.2 2280 объемом 1 ТБ.

Управление осуществляется через джойстики и триггеры, работающие на основе эффекта Холла. На корпусе также расположены два программируемых кнопки спереди и сзади. Консоль поддерживает Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Среди интерфейсов доступны один слот MicroSD 4.0, два порта USB-C 4.0 и аудиоразъем 3.5 мм. Аудиосистема включает два динамика мощностью 2 Вт с поддержкой DTS и Hi-Res аудио.

Image: MSI

Емкость аккумулятора составляет 80 Втч, а поддержка быстрой зарядки мощностью 60W USB-PD обеспечивает до 4-5 часов автономной работы. Для безопасности предусмотрен сканер отпечатков пальцев, интегрированный в кнопку питания. Устройство работает под управлением Windows 11, его габариты составляют 399.5 x 126.2 x 24 мм при весе 763.5 г.

Консоль получила улучшенную эргономичную форму для удобства захвата. Она доступна в двух цветовых вариантах: лаймово-зеленый и белый. Версия Polar Tempest выполнена с перламутровым белым покрытием и оснащена процессором Intel Core Ultra 7 258V и SSD объемом 2 ТБ. Стоимость этой версии пока не раскрыта.

Image: MSI

Ожидается, что стандартная версия Claw A8 будет стоить близко к цене предыдущих моделей Intel (999.99 долларов США). Дата выхода устройства пока не объявлена.