Список Geekbench подтверждает, что в Lenovo Yoga Pad Pro 14.5 используется разработанный компанией чип SS1101.

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Lenovo Yoga Pad Pro 14.5 был замечен в базе данных Geekbench, что позволило раскрыть подробности о его аппаратной платформе. Устройство оснащено фирменным процессором Lenovo SS1101, разработанным внутри компании, сообщает Notebookcheck.

Ранее Lenovo представила Yoga Pad Pro 14.5 с характеристиками, включая OLED-экран с пиковой яркостью 1600 нит и 16 ГБ оперативной памяти. Однако информация о системе-на-чипе (SoC) оставалась неизвестной. Хотя предполагалось, что это может быть готовое решение от Qualcomm или MediaTek, более ранние утечки указывали на первый фирменный чип Lenovo. Теперь данные Geekbench подтвердили эти предположения.

Чип Lenovo SS1101 оснащен 10-ядерным процессором, разделенным на кластеры: 2 ядра с частотой 3,29 ГГц, 3 ядра с частотой 2,83 ГГц, 2 ядра с частотой 1,90 ГГц и 3 ядра с частотой 1,71 ГГц. Первый кластер включает два ядра Cortex-X3, но информация о других кластерах пока не раскрыта. Предполагается, что они могут использовать комбинацию ядер Cortex-A725, Cortex-A720 и Cortex-A520, как в чипе Xiaomi Xring O1. За графику отвечает GPU Arm Immortalis-G720.

В тестах Geekbench 6.4 Lenovo SS1101 набирает 2014 баллов в одноядерном режиме и 6530 баллов в многоядерном режиме. По слухам, SS1101 производится по техпроцессу N5 TSMC.