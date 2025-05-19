На выставке Computex 2025 были официально представлены ноутбуки HP OmniBook 5 14 и OmniBook 5 16.

Image: HP

На выставке Computex 2025 компания HP официально представила два новых ноутбука линейки OmniBook: модели OmniBook 5 14 и OmniBook 5 16. Новинки позиционируются как доступные устройства с поддержкой Windows на базе архитектуры ARM, оснащенные мощными и энергоэффективными чипами Qualcomm серии X.

Оба устройства работают под управлением процессоров Snapdragon X Plus, которые обеспечивают длительное время автономной работы за счет своей энергоэффективности. При этом производительность немного уступает решениям для высокопроизводительных устройств, что компенсируется доступной ценой. Ноутбуки сертифицированы как Windows Copilot+ и оснащены специальной клавишей для вызова виртуального помощника. Для дополнительной безопасности предусмотрена веб-камера с разрешением 1080p и физический затвор для защиты объектива.

Image: HP

HP OmniBook 5 16 оснащен 16-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2K (1920 x 1200 пикселей), временем отклика 0,2 мс и охватом цветового пространства DCI-P3 на уровне 95%. В версии с сенсорным экраном используется защитное стекло Corning Gorilla Glass. Модель OmniBook 5 14 предлагает аналогичные характеристики дисплея, но в более компактном 14-дюймовом формате. Оба устройства комплектуются аккумулятором емкостью 59 Вт·ч, поддерживающим быструю зарядку мощностью 65 Вт.

В качестве аппаратной платформы доступны два варианта процессоров: Snapdragon X Plus X1P-42-100 с тактовой частотой до 3,4 ГГц и Snapdragon X1-26-100 с максимальной частотой 2,9 ГГц. Оба чипа имеют восемь ядер. Конфигурации памяти и накопителей включают оперативную память DDR5-8448 объемом 16 или 32 ГБ, а также твердотельные накопители PCIe Gen4 емкостью 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ. Среди функций подключения — Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, два порта USB Type-C с пропускной способностью 10 Гбит/с, один порт USB Type-A и комбинированный аудиоразъем 3,5 мм.

Image: HP

Начало продаж запланировано на июль 2025 года. Стоимость HP OmniBook 5 14 стартует с $799, а модель OmniBook 5 16 будет доступна по цене от $849. Оба устройства предлагаются исключительно в цвете Glacial Silver.