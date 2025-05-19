Дата запуска Infinix XPad GT и ключевые спецификации официально подтверждены.

Компания Infinix объявила о предстоящем мероприятии, которое состоится 21 мая в Малайзии. На этом событии будет представлен смартфон Infinix GT 30 Pro, а также первый планшет линейки GT — Infinix XPad GT. Gizmochina сообщает о раскрытии ключевых характеристик нового устройства.

Планшет Infinix XPad GT оснащен 12,1-дюймовым дисплеем с разрешением 2,8K и частотой обновления 144 Гц. По всей видимости, это LCD-панель. Это первый продукт компании, в котором используется процессор Snapdragon. Подтверждено, что устройство получит чипсет Snapdragon 888, выпущенный в 2020 году. Использование более старого чипсета указывает на стремление компании предложить флагманский игровой опыт по доступной цене.

Для обеспечения высококачественного звучания XPad GT оборудован восемью динамиками, поддерживающими эффект объемного звука 3D Surround Sound. Кроме того, планшет получил поддержку голосового помощника Folax AI.

Ожидается, что устройство получит аккумулятор емкостью 10 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. В конфигурации может быть указано использование 8 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5x и 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1. Для фотографий и видеосвязи планшет, вероятно, оснастят 13-мегапиксельной основной камерой и 8-мегапиксельной фронтальной камерой.

На мероприятии 21 мая также ожидается анонс других продуктов линейки GT Verse. Среди них — беспроводные наушники GT Buds с активным шумоподавлением до 30 дБ, клип-наушники ZCLIP и портативный аккумулятор GT Power Bank с поддержкой зарядки мощностью 55 Вт. Что касается смартфона GT 30 Pro, то он будет работать на базе процессора Dimensity 8350 и оснащен встроенными плечевыми триггерами с продвинутой RGB-подсветкой.