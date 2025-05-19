Acer Predator запускает SSD-накопитель GM9.

Согласно сообщению от издания IT Home, бренд Acer Predator объявил о выпуске высокопроизводительного твердотельного накопителя GM9, ориентированного на массовый рынок. Новый SSD поддерживает стандарт PCIe 5.0 и использует технологию HMB (Host Memory Buffer, без DRAM), совмещенную с SLC-кэшированием, что позволяет достичь максимальной скорости последовательного чтения до 14,5 ГБ/с.

GM9 соответствует спецификации NVMe 2.0 и выполнен в форм-факторе M.2 2280 с односторонним расположением компонентов на печатной плате. Модель доступна в трех вариантах емкости: 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ. Для улучшения теплоотвода накопитель оснащен композитной системой охлаждения, включающей медную фольгу и графеновый термоинтерфейс.

Стоимость твердотельного накопителя Acer Predator Storage GM9 зависит емкости - около $118 за 1 ТБ, $188 за 2 ТБ и $355 за 4 ТБ.