Электронная книга Clear7 Turbo+ уже выпущена в продажу.

Компания Hanvon начала прием предзаказов на новую электронную книгу Clear7 Turbo+ на платформе JD.com. Устройство поступит в продажу 22 мая по цене 1549 юаней (около $214).

Clear7 Turbo+ оснащена 7-дюймовым E Ink-экраном с разрешением 300 PPI и поддержкой 256 градаций серого. Для борьбы с остаточным изображением используется технология DM-Clear, которая автоматически очищает экран как в чёрном, так и в белом фоновом режиме без мерцания. Подсветка регулируется по тёплой и холодной цветовой температуре.

«Читалка» работает на Android 14 и 8-ядерном процессоре Qualcomm (точная модель не уточняется). Аккумулятор ёмкостью 2700 мАч обеспечивает длительную автономность. В устройство предустановлены разные книжные магазины, а также доступно скачивание сторонних приложений через встроенный маркетплейс. Поддерживается интеграция с облачными хранилищами: Aliyun, OneDrive, Nutstore, WebDAV.