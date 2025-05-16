Vivo X200 FE может быть представлен в Индии в июле.

Image: Vivo

Компания Vivo готовится расширить линейку X200 новым смартфоном X200 FE, который, как ожидается, станет международной версией модели S30 Pro Mini, дебютировавшей в Китае. Устройство уже прошло сертификацию SIRIM в Малайзии (модельный номер V2503) и TUV, подтвердив поддержку быстрой зарядки мощностью 90 Вт. Об этом сообщает портал Gizmochina .

Согласно утечкам, Vivo X200 FE получит 6.31-дюймовый LTPO OLED-экран с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц. В основе устройства будет лежать чипсет Dimensity 9400e, дополненный LPDDR5x RAM и накопителем UFS 4.0. Аккумулятор ёмкостью 6500 мА·ч с поддержкой 90-ваттной зарядки станет одним из ключевых преимуществ модели.

Основная камера представлена тройным модулем: 50 МП (основной с OIS), 8 МП (ультраширокий) и 50 МП (телевик Sony IMX882 с 3-кратным зумом). Фронтальная камера разрешением 50 МП обеспечит высокое качество селфи. Устройство, вероятно, выйдет с FunTouch OS 15 на базе Android 15, предлагая три года обновлений ОС и четыре года патчей безопасности.

Ожидается, что Vivo X200 FE дебютирует в Индии уже в июле 2025 года. Смартфон поступит в двух конфигурациях: 12/256 ГБ и 16/512 ГБ, а его стоимость составит от 50 000 до 60 000 индийских рупий. Таким образом, модель займёт нишу доступного флагмана в линейке X200, где уже представлены X200 и X200 Pro.