Производительность Honor 400 на базе Snapdragon 7 Gen 4 значительно выше, чем у предшественника.

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Как сообщает Gizmochina , китайская версия смартфона Honor 400, выход которого запланирован на 22 мая, станет первым в мире устройством с процессором Snapdragon 7 Gen 4. Глобальная версия линейки получит предыдущий Snapdragon 7 Gen 3, тогда как модель для внутреннего рынка Китая оснастят новейшим 4-нм чипом Qualcomm.

В бенчмарке Geekbench Honor 400 (модель DNN-AN00) набрал 1351 балл в одноядерном тесте и 4145 — в многоядерном. Это подтверждает заявленный Qualcomm прирост производительности: CPU стал на 27% быстрее, а GPU Adreno 722 — на 30% мощнее по сравнению с Snapdragon 7 Gen 3. Чип включает одно ядро с частотой 2,80 ГГц, четыре ядра на 2,40 ГГц и три энергоэффективных ядра (1,84 ГГц).

Смартфон получил 16 ГБ оперативной памяти и работает под управлением Android 15. Как отмечает Qualcomm, улучшенная архитектура обеспечит плавную работу ресурсоемких приложений и игр.