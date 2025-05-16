Galaxy A17 4G появился на Geekbench с некоторыми неутешительными подробностями.

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Как сообщает Gizmochina , бюджетный смартфон Samsung Galaxy A17 4G (модель SM-A175F) прошел тестирование в бенчмарке Geekbench, раскрыв ключевые характеристики. Устройство оснащено двухлетним процессором MediaTek Helio G99 (6 нм), который ранее использовался в моделях Galaxy A15 и A16. Чип включает два ядра Cortex-A76 (2,0 ГГц) и шесть Cortex-A55 (2,0 ГГц), а также графику Mali-G57 MC2.

Результаты тестов оказались ниже, чем у предшественников, что может указывать на отсутствие значительных улучшений производительности. При этом устройство тестируется на Android 15 с оболочкой One UI 7.0, хотя обновление One UI 8, дебютирующее летом 2025 года, уже будет доступно до выхода A17.

Ожидается, что параллельно выйдет 5G-версия смартфона с другим процессором (предположительно, Exynos или MediaTek Dimensity). Для сравнения, в 2023 году Galaxy A15 4G показал более высокие результаты в Geekbench, что ставит под вопрос актуальность A17 4G на рынке.