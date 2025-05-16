Huawei представила умные часы с 1,82-дюймовыми AMOLED-экранами и поддержкой дайвинга

Image: Huawei

Как сообщает Gizmochina, компания Huawei расширила ассортимент носимых устройств, представив Watch Fit 4 и Watch Fit 4 Pro, ориентированные на спорт и мониторинг здоровья. Новинки получили прямоугольные AMOLED-дисплеи с разрешением 480×408 пикселей: у Pro-версии пиковая яркость достигает 3000 нит, а у стандартной — 2000 нит.

Watch Fit 4 Pro выделяется премиальными материалами: титановый сплав, сапфировое стекло и алюминиевая рамка делают устройство устойчивым к ударам, а сертификация 5ATM, IP6X и EN13319 позволяет погружаться на глубину до 40 метров. Для дайверов доступны режимы с отслеживанием глубины, таймерами задержки дыхания и навигацией. Также Pro-модель ориентирована на гольфистов: встроена база 15 000 полей, 3D-карты фервеев и инструменты для измерения дистанций.

Watch Fit 4 сохранил спортивный функционал, но лишился премиальных материалов и поддержки дайвинга. Зато обе модели используют платформу TruSense для отслеживания сердечного ритма, SpO2, сна, стресса и менструальных циклов. Новая функция Emotional Wellbeing анализирует эмоциональное состояние через интерактивные циферблаты.

Image: Huawei

Аккумулятор обеих версий обеспечивает до 10 дней работы в стандартном режиме и 4 дня с активным Always-on Display. 10-минутной зарядки хватает на сутки использования.

Стоимость Watch Fit 4 начинается от £149,99/€169,99, а Pro-версия оценена в £249,99/€279,99. Предзаказы открыты на сайте Huawei, а массовые продажи стартуют 26 мая. NFC доступен во всех цветах Pro-модели, но в стандартной версии — только в сером варианте.