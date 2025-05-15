Honor Pad 10 сначала появится в продаже в Китае, но в будущем может выйти на мировой рынок.

Image: HONOR / Weibo

Как сообщает Notebookcheck, компания Honor готовит к выпуску планшет Pad 10, позиционируемый как устройство для студентов с акцентом на образовательные сценарии. Модель станет преемником Pad 9 и, по предварительным данным, дебютирует сначала в Китае, а впоследствии может выйти на глобальный рынок.

Image: HONOR / Weibo

Главной особенностью Pad 10 станут AI-инструменты для обучения, включая функции распознавания текста, интерактивные задания и адаптивные алгоритмы поддержки учебного процесса. Также устройство получит «бумажный» дисплей с антибликовым покрытием, снижающим нагрузку на глаза. По заявлению бренда, экран превосходит аналоги по уровню защиты зрения.

Image: HONOR / Weibo

Согласно неофициальным данным, планшет оснастят двумя фронтальными камерами. Их назначение пока не раскрывается: предполагается, что они могут использоваться для распознавания лиц или создания 3D-контента.

Image: HONOR / Weibo

Остальные характеристики, включая процессор, объем памяти и стоимость, пока не анонсированы. Официальный релиз Honor Pad 10 ожидается в ближайшие недели.