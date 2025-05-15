DJI представила Mavic 4 Pro оснащенный 100-мегапиксельным сенсором Hasselblad, двумя телекамерами и поворотным карданом Infinity Gimbal.

Image: DJI

Как сообщает FoneArena, компания DJI анонсировала новый дрон Mavic 4 Pro, созданный для профессиональной аэросъемки. Модель оснащена тройной камерой с сенсорами Hasselblad, телеобъективами и революционной системой стабилизации Infinity Gimbal, способной вращаться на 360 градусов.

Image: DJI

Основная камера дрона использует 4/3 CMOS-сенсор Hasselblad разрешением 100 МП с технологией Natural Color Solution (HNCS) для точной цветопередачи. Она поддерживает съемку в 6K/60fps HDR с 16-ступенчатым динамическим диапазоном и диафрагмой f/2.0–f/11, что позволяет создавать кинематографичные кадры даже в сложных условиях. Дополняют систему два телеобъектива: 70-мм модуль с 48 МП сенсором (4K/120fps, 14 стопов) для портретов и динамичных сцен, а также 168-мм камера с 50 МП сенсором (4K/100fps, 13 стопов) для съемки удаленных объектов. Все камеры совместимы с 10-битными профилями D-Log, D-Log M и HLG.

Image: DJI

Mavic 4 Pro получил гироскоп Infinity Gimbal, впервые в линейке DJI обеспечивающий 360° вращение и наклон на 70° вверх. Это позволяет снимать под уникальными углами, включая голландский наклон. Система обнаружения препятствий работает даже в темноте благодаря шести широкоугольным датчикам и двум процессорам, поддерживая скорость полета до 18 м/с. Функция ActiveTrack 360 отслеживает объекты на расстоянии до 200 м даже при их частичном закрытии.

Image: DJI

Дрон обеспечивает 51 минуту полета благодаря аккумулятору на 95 Вт·ч, развивает скорость до 90 км/ч и передает HD-видео на 30 км через систему DJI O4+. В стандартной комплектации — 64 ГБ памяти, а в версии Creator Combo — 512 ГБ с поддержкой ALL-I 4:2:2 кодека. Новый пульт DJI RC Pro 2 оснащен 7-дюймовым Mini-LED экраном, HDMI-портом и позволяет записывать аудио через встроенный микрофон или гарнитуру DJI Mic.

Image: DJI

Mavic 4 Pro доступен в трех вариантах:

Базовая версия (DJI RC 2, 64 ГБ, 1 батарея) — €2099

Fly More Combo (64 ГБ, 3 батареи, зарядный хаб) — €2699

Creator Combo (512 ГБ, DJI RC Pro 2, 240 Вт адаптер) — €3539