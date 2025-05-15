Новый ноутбук от HUAWEI будет оснащен операционной системой HarmonyOS.

Как сообщает FoneArena , компания HUAWEI объявила дату презентации своего первого ноутбука на базе операционной системы HarmonyOS. Мероприятие состоится 19 мая 2025 года в Китае. В преддверии анонса бренд опубликовал тизер, раскрывающий ключевые особенности устройства.

Ноутбук, получивший брендирование ULTIMATE DESIGN, будет выполнен в ультратонком корпусе с отделкой под кожу. По данным инсайдера Digital Chat Station, модель оснастят крупным сгибаемым экраном и встроенным линейным мотором, имитирующим тактильную отдачу при наборе текста. «Это новый формат складывания», — добавил источник.

«Сердцем» устройства станет процессор HiSilicon Kirin X90 собственной разработки. По результатам мартовской проверки Китайского центра оценки безопасности информации, этот чип получил второй уровень надежности — один из высших показателей для потребительских процессоров.

Помимо ноутбука, на мероприятии 19 мая HUAWEI представит смартфоны серии Nov14, открытые наушники FreeArc и другие новинки.