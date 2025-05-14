Xiaomi представила в Европе 4K QLED-телевизоры 2026 F Pro под управлением системы Amazon Fire TV.

Image: Xiaomi

Компания Xiaomi анонсировала в Европе серию телевизоров F Pro 2026, которые сочетают QLED-технологии, поддержку HDR и интеграцию с Amazon Fire TV. Как сообщает ресурс ITHome, новинки доступны в шести диагоналях: 32, 43, 50, 55, 65 и 75 дюймов.

Модели от 43 дюймов и выше оснащены 4K-экранами (3840×2160 пикселей) с 94% охватом цветового пространства DCI-P3, MEMC-компенсацией движения и режимом HDR10+. Для геймеров предусмотрен «ускоренный режим», имитирующий 120-герцовую частоту обновления. 32-дюймовая версия имеет разрешение 1366×768 пикселей.

Image: Xiaomi

Телевизоры работают на базе операционной системы Amazon Fire TV с поддержкой голосового помощника Alexa, а также беспроводной трансляции через AirPlay и Miracast. Звуковая система включает два 10-ваттных динамика, совместимых с Dolby Atmos, DTS:X и DTS Virtual:X.

В оснащение входят интерфейсы HDMI eARC, USB 2.0, Bluetooth 5.0 и двухдиапазонный Wi-Fi.

Image: Xiaomi

Продажи стартовали в Нидерландах, Испании и Франции. Цены начинаются от 379 евро за 43-дюймовую модель, 50-дюймовая версия оценивается в 469 евро, 55 дюймов — 569 евро, 65 дюймов — 769 евро, а максимальная 75-дюймовая модификация доступна за 999 евро. Стоимость и дата выхода 32-дюймового варианта пока не раскрываются.