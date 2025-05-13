Новое портативное зарядное устройство Cuktech CP24 официально поступило в продажу.

Китайская компания Cuktech объявила о старте продаж нового портативного повербанка CP24. По данным IThome, устройство сочетает высокую ёмкость, универсальные порты и поддержку быстрой зарядки.

Модель оснащена аккумулятором на 20 000 мА·ч и предлагает два порта USB-C, один порт USB-A, а также встроенный кабель USB-C с поддержкой 40-ваттной зарядки (TPE). Благодаря функции «одновременной зарядки и разрядки» power bank может питать устройства даже во время собственной подзарядки.

CP24 поддерживает протоколы PD, PPS, UFCS Fusion Fast Charge, а также фирменные стандарты Xiaomi и Huawei SCP (22,5 Вт). По заявлению производителя, батареи хватит для полной зарядки iPad и iPhone по отдельности.

На корпусе расположен LED-экран для отслеживания уровня заряда, а дизайн доступен в двух вариантах: Silver Beach White и Nebula Gray. Базовая стоимость устройства составляет 109 юаней ($15).