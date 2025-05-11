В Galaxy Watch 8 могут внести два заметных изменения в дизайн.

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Компания Samsung готовит к выпуску обновлённые смарт-часы Galaxy Watch 8 и Galaxy Watch 8 Classic, которые, как сообщает ресурс SamMobile, получат два значительных изменения в дизайне. Во-первых, устройства перейдут на «сквиркл»-форму (сочетание круглого дисплея и квадратного корпуса), как у Galaxy Watch Ultra. Во-вторых, Classic-версия обзаведётся дополнительной физической кнопкой.

Galaxy Watch 8 Classic, судя по анимационным файлам из прошивки One UI 8 Watch, получит третью кнопку Quick Button на правой грани между клавишами питания и «назад». Она будет настраиваться для запуска приложений или тренировок, но, в отличие от Watch Ultra, лишится оранжевых акцентов.

Как отмечает SamMobile , Classic-модель унаследует усиленный вибромотор и расширенные паттерны вибрации из линейки Ultra. Также возвращается физический поворотный безель, который отсутствовал в предыдущих поколениях.

Обе новинки анонсируют во второй половине 2025 года вместе с новыми складными смартфонами Samsung.