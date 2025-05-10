В сети появилась информация о грядущем OnePlus Pad 2 Pro.

Image: OnePlus

Компания OnePlus готовит к выпуску новый флагманский планшет Pad 2 Pro, который, как сообщает издание Gizmochina со ссылкой на инсайдера Digital Chat Station, получит ряд улучшений по сравнению с предыдущими моделями.

Новинка оснащена 13,2-дюймовым LCD-экраном с разрешением 3,4K и частотой обновления 144 Гц. Как указано в источнике, на фронтальной панели присутствует каплевидный вырез, предположительно, для камеры или датчиков. Аппаратной основой стал процессор Snapdragon 8 Elite, а аккумулятор увеличен до 12 140 мА·ч с поддержкой 67-ваттной зарядки.

Варианты памяти включают комбинации 8/12/16 ГБ оперативной памяти и 256/512 ГБ встроенной памяти. Ранее обсуждавшаяся версия с 1 ТБ хранилища, судя по данным Gizmochina , не войдёт в финальную линейку.

Дизайн планшета, как показывают изображения, сохраняет минималистичный стиль OnePlus с чистыми линиями. Цвета — Deep Sea Blue и Glacier Silver.

Image: OnePlus

Хотя официального подтверждения от OnePlus пока нет, характеристики явно нацелены на конкуренцию с такими устройствами, как Samsung Galaxy Tab S9 Ultra и iPad Pro. Подробности о цене и глобальном релизе можно ожидать ближе к анонсу.