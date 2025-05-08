Компания Realme официально подтвердила глобальный запуск своей серии GT 7 27 мая на мероприятии в Париже.

Как сообщается, китайский бренд Realme официально объявил о мировой презентации линейки смартфонов GT 7, которая состоится 27 мая 2025 года в Париже. В мероприятии примут участие модели GT 7 и GT 7T, тогда как флагман GT 7 Pro уже доступен в Индии с процессором Snapdragon 8 Elite.

Серия GT 7 получит инновационную систему охлаждения IceSense на основе графена, заявленную как первая в индустрии. По данным бенчмарков, GT 7 оснащён чипсетом MediaTek Dimensity 9400e, который сохраняет архитектуру CPU/GPU предшественника Dimensity 9300+, но улучшает энергоэффективность и теплоотвод. Младшая модель GT 7T, как ожидается, получит Dimensity 8400.

Realme обещает до 6 часов стабильной игры с частотой 120 FPS благодаря оптимизации аккумулятора и охлаждения. Дизайн устройств, показанный в тизерах, подтверждает, что это не ребрендинг китайских Neo 7 и Neo 7 SE: расположение камер и элементы оформления отличаются. Смартфоны будут доступны минимум в двух цветах — синем и чёрном.