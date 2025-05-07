Он способен создавать изображение диагональю свыше 100 дюймов даже при установке в 30 см от стены.

Компания Optoma анонсировала новый лазерный проектор GT4000UHD, способный создавать изображение диагональю свыше 100 дюймов даже при установке в 30 см от стены. Модель позиционируется как альтернатива крупноформатным ТВ-панелям, предлагая кинематографический опыт в ограниченном пространстве.

Устройство оснащено 4K-матрицей с яркостью 4000 люмен и контрастностью 700 000:1, что позволяет использовать его в помещениях с умеренным освещением. Технология DLP и лазерный источник света DuraCore обеспечивают срок службы до 30 000 часов в экономичном режиме. Для коррекции геометрии изображения предусмотрена четырёхточечная настройка углов и калибровка Keystone, что упрощает установку на тумбах или полках.

GT4000UHD поддерживает игровые режимы с низкой задержкой: 4,3 мс при 1080p/240 Гц и 16,9 мс в 4K/120 Гц. Однако отсутствие HDMI 2.1 ограничивает совместимость с новейшими консолями. Вместо этого проектор получил два порта HDMI 2.0 для подключения ПК, медиаплееров и игровых приставок.

Вес устройства не превышает 4,5 кг, а габариты (33×33 см) делают его компактнее аналогов вроде ZK810TST. Рекомендованная цена Optoma GT4000UHD составляет $4499. Продажи уже стартовали в розничных сетях.