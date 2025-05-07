В базе данных Geekbench появился новый телефон OnePlus с номером модели PLC110.

Компания OnePlus, как сообщается, готовит к выпуску два новых смартфона линейки Ace для китайского рынка. Среди них — модель Ace 5 Supreme Edition (возможно, OnePlus Ace 5 Ultra), которая уже засветилась в базе данных Geekbench под номером PLC110. Согласно данным бенчмарка, устройство оснащено чипсетом Dimensity 9400+ и 16 ГБ оперативной памяти. В тестах производительности оно набрало 2779 баллов в однопоточном режиме и 8660 — в многопоточном, что указывает на высокую производительность платформы.

Инсайдеры связывают эти результаты с грядущим флагманом Ace 5 Supreme Edition, который, как ожидается, получит плоский OLED-экран с разрешением 1,5K и аккумулятор ёмкостью около 7000 мА·ч. Дополнительные спецификации пока не раскрыты, но предполагается, что модель останется эксклюзивной для Китая.

Параллельно разрабатывается Ace 5 Racing Edition с чипсетом Dimensity 9400e. По слухам, эта версия может быть переименована в OnePlus Nord 5 для глобального рынка. Официальная дата анонса обеих новинок пока не объявлена, но релиз ожидается в мае 2025 года.